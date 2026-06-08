Татарстан стал лидером ПФО по доступности бензина

Республика заняла 19-е место в общероссийском рейтинге и первое — среди регионов Приволжского федерального округа. Жители Татарстана на среднемесячную зарплату могут купить 1285 литров бензина АИ-92. Средняя стоимость литра в апреле 2026 года составила 62,46 рубля. Татарстан расположился в рейтинге между Амурской и Свердловской областями. Лидерами исследования стали Москва (2533 литра), Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. При составлении рейтинга учитывался объём топлива, который можно приобрести на среднюю зарплату после вычета НДФЛ. Данные по доходам брали за период с марта 2025 года по февраль 2026 года, цены на бензин — за апрель 2026 года.

В Татарстане продолжается рост цен

За неделю с 26 мая по 1 июня подорожали все основные виды топлива. Средняя цена бензина выросла до 64,86 рубля за литр (плюс 14 копеек). АИ-92 прибавил 14 копеек (62,57 рубля), АИ-95 — 15 копеек (66,38 рубля), АИ-98 — 19 копеек (91,16 рубля). Дизельное топливо подорожало сильнее всего — на 96 копеек, до 74,59 рубля за литр.

Почему растут цены

Кандидат экономических наук Николай Кульбака отметил, что цены на бензин в России регулируются и в среднем совпадают с годовой инфляцией. Президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов связал рост с ситуацией на бирже и ограниченностью предложения. Товара недостаточно, а мелкооптовые закупки обходятся дороже крупных. Однако доступ к крупным поставкам ограничен, и покупателям приходится закупаться на местах по более высоким ценам.