Татарстан увеличил инвестиции в основной капитал на 14% в первом полугодии 2025 года

Объем инвестиций в основной капитал Республики Татарстан за первые шесть месяцев 2025 года достиг 660 миллиардов рублей, продемонстрировав рост на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Министерства экономики республики, этот показатель подтверждает лидерские позиции региона в инвестиционном рейтинге.

Как отметил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, устойчивый рост инвестиционной активности стал возможен благодаря системной работе по созданию благоприятных условий для бизнеса. Республика сохраняет второе место в Национальном инвестиционном рейтинге, удерживая лидерские позиции на протяжении десяти лет.

Особенностью инвестиционной структуры стало преобладание собственных средств предприятий (66%), что свидетельствует о высокой степени доверия бизнеса к экономической политике региона. Основной прирост обеспечен реализацией крупных проектов в обрабатывающей промышленности, нефтехимическом комплексе и транспортной инфраструктуре.