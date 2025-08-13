Татарстан увеличит финансирование молодых ученых в три раза

Правительство республики планирует существенно расширить поддержку перспективных научных исследований. Согласно проекту постановления, проходящему антикоррупционную экспертизу, размер премий для молодых ученых и научных коллективов вырастет с 44 до 138,2 тысячи рублей.

Количество ежегодно присуждаемых наград также увеличится – с 12 до 40. Изменения затронут программу господдержки, утвержденную в октябре 2024 года. Особое внимание будет уделено фундаментальным наукам: математике, физике, химии, астрономии и смежным дисциплинам, имеющим стратегическое значение для развития региона.