Татарстан вновь вошел в тройку лидеров социально-экономического рейтинга регионов России

По итогам 2025 года республика сохранила третье место в интегральном рейтинге РИА «Новости», уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. Индекс Татарстана составил 86,37 балла из 100 возможных, что незначительно ниже показателя предыдущего года (86,84 балла).

Первые две строчки традиционно заняли столицы: Москва набрала 94,48 балла (годом ранее — 94,99), Санкт-Петербург — 90,21 балла (против 90,93 в 2024 году). Десятка лучших также включает Московскую и Свердловскую области, Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградскую область, Краснодарский и Красноярский края, а также Ямало-Ненецкий АО. Внутри топ-10 произошли лишь незначительные перестановки в пределах одной позиции.

В Приволжском федеральном округе единственным представителем в первой десятке вновь стал Татарстан. Самарская область сохранила 11-е место. В число аутсайдеров вошли Тыва (85-е место), Ингушетия (84-е), Калмыкия (83-е), Еврейская автономная область (82-е) и Республика Алтай (81-е). По мнению экспертов, лидирующие регионы — крупные финансовые, промышленные и сырьевые центры — с высокой вероятностью сохранят свои позиции в среднесрочной перспективе.