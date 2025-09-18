Татарстан вошел в пятерку лидеров по популярности «Пушкинской карты» среди молодежи

18 сентября 2025  18:22
Автор:
Владислав Косолапкин

За первые полгода 2025 года молодые жители Татарстана купили более 568 тысяч билетов по «Пушкинской карте».

Это один из лучших результатов в стране — республика вошла в топ-5 регионов России по количеству реализованных билетов.

Чаще всего татарстанцы выбирали:

-   Кинотеатры — куплено почти 148 тысяч билетов.
-   Дворцы культуры и клубы — более 143 тысяч посещений.
-   Театры — около 83 тысяч билетов.
-   Музеи и галереи — свыше 67 тысяч визитов.

По объему выручки от продажи билетов Татарстан и вовсе занял почетное третье место, уступив только Москве и Санкт-Петербургу.

Также выросло и количество участников программы: более 341 тысячи молодых людей в республике уже оформили «Пушкинскую карту». По этому показателю Татарстан находится на четвертом месте среди всех регионов России. А по доле вовлеченной молодежи — на втором, с результатом почти 89%, обогнав даже Москву и уступив только Санкт-Петербургу.

Напомним, «Пушкинская карта» — это федеральная программа, которая позволяет молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать культурные мероприятия за счет государства.

