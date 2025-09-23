Татарстан вошел в пятерку самых активных регионов России по кредитам в августе

news_top_970_100
Республика
23 сентября 2025  09:34
Автор:
Владислав Косолапкин

Жители Татарстана в августе этого года активно брали кредиты, выведя республику на пятое место в общероссийском рейтинге.
Такую статистику опубликовало Объединенное кредитное бюро.

За последний месяц лета банки выдали жителям республики более 95 тысяч кредитов на общую сумму 36,6 миллиардов рублей. По сравнению с июлем кредитная активность выросла примерно на 10% — люди стали охотнее оформлять ипотеку, автокредиты и другие займы.

Август 2025 года стал рекордным по выдаче кредитов с начала года для всей России. Банки оформили 3,5 миллиона займов на астрономическую сумму в 1,1 триллиона рублей.

Впереди Татарстана в рейтинге по объему выданных средств традиционно оказались:

1.  Москва (131,7 млрд рублей)
2.  Московская область (90,6 млрд рублей)
3.  Санкт-Петербург (61,4 млрд рублей)
4.  Краснодарский край (43,9 млрд рублей)
5.  Татарстан (36,6 млрд рублей)

Несмотря на летний рост, если сравнивать с августом 2024 года, кредитование в России все еще заметно сократилось. Количество выданных кредитов упало на 40%, а их общая сумма — на 22%. Эта тенденция сохраняется с начала года.

Структура рынка сильно изменилась:
-   Ипотека стала абсолютным лидером (34% всех выдач). Годом ранее ее доля была 25%.
-   Доля кредитов наличными, наоборот, сократилась.
-   Примерно на том же уровне, что и раньше, остаются автокредиты и кредитные карты.

Таким образом, август подтвердил общероссийский тренд: после прошлогоднего спада кредитование постепенно оживает, и Татарстан находится в числе регионов, задающих этот импульс.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани пройдет республиканская ярмарка сельхозпродукции и творчества
Громкие хлопки в Казани — это плановые испытания завода
Ярославль принял форум татарских краеведов
Найди друга: в субботу в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет акция «Лапа дружбы»
Более 111 миллионов рублей направили на восстановление лесов Татарстана в 2025 году
Ак Барс Банк представил детскую онлайн-игру
В казанских школах и детсадах прошли плановые эвакуации в укрытия
Кабачок поможет сердцу, защитит глаза, сбережет вес