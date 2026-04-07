Татарстан вошел в топ-5 регионов России по объему сельхозпроизводства

В 2025 году республика впервые превысила планку в 400 млрд рублей по объему выпуска сельскохозяйственной продукции. Об этом на заседании в Госсовете РТ сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Марсель Махмутов.

С учетом пищевой и перерабатывающей промышленности совокупный показатель АПК достиг 772 млрд рублей. За пять лет в модернизацию отрасли привлечено 193 млрд рублей инвестиций, которые пошли в том числе на высокотехнологичные проекты.

По итогам года произведено 524 тыс. тонн мяса, более 1,636 млрд штук яиц и 2,378 млн тонн молока. Малые формы хозяйствования обеспечили 160 млрд рублей валовой продукции. На их прямую поддержку направлено 1,5 млрд рублей, дополнительно выделено 184 млн рублей на содержание дойного стада.

Введены субсидии для КФХ на компенсацию 60% затрат (до 10 млн рублей на одно хозяйство), а для участников СВО запущен грант «Агромотиватор» на открытие агробизнеса.

Как подчеркнул депутат Назип Хазипов, республика закрепилась в пятерке лидеров страны по валовому сбору сельхозпродукции.