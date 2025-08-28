Татарстан вошел в топ-5 регионов страны по объему кредитов в июле

Татарстан подтвердил статус одного из самых экономически активных регионов страны. В июле 2025 года республика вошла в пятерку лидеров по объему выданных банками кредитов, разделив место с Москвой, Подмосковьем, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем.

Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), жители Татарстана оформили в июле более 85 тысяч кредитов на общую сумму 32,57 миллиарда рублей. По сравнению с июнем жители республики стали брать займы активнее: количество выданных кредитов выросло на 12%, а их общая сумма - на 16%.

Июль вообще стал рекордным месяцем по кредитованию в этом году для всей страны. Банки выдали россиянам 3,15 миллиона кредитов на сумму почти 987 миллиардов рублей. Это на 10% больше по количеству и на 16% больше по объему, чем в июне.

Однако если сравнивать с прошлым годом, рынок все еще демонстрирует спад. В годовом выражении количество выданных в июле кредитов по России сократилось почти вдвое (на 48%), а их объем - на треть (33%).

Главным драйвером кредитного рынка стала ипотека. В июле на нее пришлось 35% от всех выданных средств, что значительно больше, чем годом ранее (21%). Это единственный вид кредитования, который показал рост.

В то же время популярность других видов займов снизилась: жители страны реже брали кредиты наличными, оформляли кредитные карты и автокредиты.

Топ-5 регионов по объему кредитования в июле 2025 года:

1. Москва - 117,15 млрд руб.

2. Московская область - 80,11 млрд руб.

3. Санкт-Петербург - 51,71 млрд руб.

4. Краснодарский край - 40,31 млрд руб.

5. Республика Татарстан - 32,57 млрд руб.