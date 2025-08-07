Татарстан вошел в тройку лидеров ПФО по зарплатам в сельском хозяйстве

Согласно исследованию hh.ru, проведенному по итогам первого полугодия 2025 года, Республика Татарстан заняла третье место в Приволжском федеральном округе по уровню заработных плат в агропромышленном секторе. Медианная зарплата в отрасли составила 93,2 тыс. рублей, что на 8% выше показателей прошлого года.

Аналитики отмечают, что несмотря на общее снижение количества вакансий в сельском хозяйстве ПФО на 27%, Татарстан сохранил второе место по спросу на кадры – за отчетный период здесь было размещено 2,4 тыс. предложений о работе. Лидером по числу вакансий стал Башкортостан с долей в 23% от общего количества.

В целом по округу медианная зарплата в агросекторе достигла 94,7 тыс. рублей, продемонстрировав рост на 7%. Наибольший прирост в процентном выражении зафиксирован в Марий Эл и Саратовской области (+13%), тогда как в абсолютных значениях лидирует Башкортостан с показателем 152,5 тыс. рублей.