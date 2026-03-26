Татарстан вошел в тройку регионов России по числу проживающих мигрантов

26 марта 2026  12:33

По итогам 2025 года республика заняла третье место по количеству иностранных граждан, находящихся на ее территории. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра внутренних дел РТ Денис Дзьоник. Лидерами остаются Москва с областью, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.

С начала текущего года в Татарстан въехали уже более 43 тыс. иностранцев. Основные цели прибытия — трудоустройство и обучение. В республике выдано 7 тыс. патентов на работу и 1,4 тыс. разрешений для трудовых мигрантов из визовых стран. Еще около 10 тыс. человек работают по трудовым договорам, без оформления патента (граждане стран ЕАЭС). Чаще всего приезжие заняты в строительной отрасли, а также на крупных промышленных предприятиях.

Помимо трудовой миграции, порядка 10 тыс. иностранцев прибыли в регион для получения образования. В прошлом году правоохранители возбудили 43 уголовных дела по фактам фиктивной постановки на миграционный учет. Выявлено 225 случаев незаконной трудовой деятельности, а в отношении 400 работодателей приняты решения за использование нелегальной рабочей силы.

