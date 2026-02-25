Татарстан занял второе место в России в программе по утилизации электроники

В Министерстве образования и науки РФ подвели итоги федеральной программы «Школа утилизации: электроника», реализуемой в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Республика Татарстан вошла в тройку лидеров, подтвердив высокий статус в сфере экологического просвещения и обращения с отходами.

Награду получил заместитель министра экологии РТ Алмаз Тугушев. Он подчеркнул, что результат достигнут благодаря системной работе и активной позиции жителей и организаций.

С 2022 года из Татарстана вывезли более 551 тонны отработавшей электроники, из них 185 тонн — в 2025 году.

Участие в программе бесплатное для школ, детсадов, бюджетных учреждений и органов власти. Чтобы сдать технику, нужно зарегистрироваться на сайте Фонда рационального природопользования.