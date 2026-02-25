В Татарстане стартовал набор на бесплатное переобучение по нацпроекту «Кадры»

В 2026 году новую профессию смогут получить 7,6 тысячи жителей республики. На портале «Работа России» уже доступны 32 образовательные программы, в ближайшее время их список расширится, сообщили в Минтруде РТ.

Обучение организовано по специальностям, востребованным на рынке труда. Среди них — бухгалтер, администратор баз данных, веб-разработчик, водители автобуса и грузового автомобиля, администратор гостиницы, специалист технической поддержки, швея и другие.

Чтобы принять участие, нужно подать заявку на портале и пройти профориентацию в кадровом центре.