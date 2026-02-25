В Татарстане стартовал набор на бесплатное переобучение по нацпроекту «Кадры»

news_top_970_100
Республика
25 февраля 2026  18:14

В 2026 году новую профессию смогут получить 7,6 тысячи жителей республики. На портале «Работа России» уже доступны 32 образовательные программы, в ближайшее время их список расширится, сообщили в Минтруде РТ.

Обучение организовано по специальностям, востребованным на рынке труда. Среди них — бухгалтер, администратор баз данных, веб-разработчик, водители автобуса и грузового автомобиля, администратор гостиницы, специалист технической поддержки, швея и другие.

Чтобы принять участие, нужно подать заявку на портале и пройти профориентацию в кадровом центре.

news_right_column_240_400
Новости
Татарстан занял второе место в России в программе по утилизации электроники
В Татарстане стартовал набор на бесплатное переобучение по нацпроекту «Кадры»
На борьбу с борщевиком в РТ выделят 50 млн рублей - вдвое больше, чем годом ранее
Водителей и пешеходов Казани призвали к осторожности из-за непогоды
Почему «горе от ума» мешает нам общаться
Почему «горе от ума» мешает нам общаться
В Казани разработают специальные ПДД для курьеров на электровелосипедах и самокатах
Почти 4 миллиона татарстанских тюльпанов вырастили к празднику
Турнир «Связь поколений»: шахматы как семейная традиция