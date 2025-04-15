Татарстан запускает стратегию развития биотехнологий до 2035 года

Правительство Татарстана утвердило стратегию развития биотехнологической отрасли, направленную на снижение зависимости от импорта. Согласно документу, доля ввозимой критически важной продукции должна сократиться с 76% до 51%.

План включает создание девяти новых производств, в том числе комплекса глубокой переработки зерна, с общими инвестициями 112 млрд рублей. К 2035 году объем выпуска стратегической продукции планируется увеличить с 11 до 19 тыс. тонн, а экспорт — с 0,1 до 1 тыс. тонн.

Особый акцент сделан на научные исследования: 1 млрд рублей выделен на НИОКР и модернизацию лабораторий. Предусмотрены федеральные субсидии, покрывающие до 70% затрат на исследования.

В текущем году стартует производство биоантипирена «Арбоксид» из риса мощностью 270 тонн в год. Всего стратегия включает 61 проект, разработанный при участии «Татнефтехиминвест-холдинга», Академии наук РТ, вузов и промышленных предприятий.