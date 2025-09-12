Татарстан завершает подготовку инфраструктуры к Единому дню голосования

Республика
12 сентября 2025  11:10

За два дня до выборов система избирательных комиссий Республики Татарстан демонстрирует полную готовность к проведению голосования 14 сентября. Как сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, завершены ключевые подготовительные мероприятия: доставка бюллетеней в территориальные комиссии, установка систем видеонаблюдения и монтаж технологического оборудования на всех участках.

«Подготовительная работа на федеральном, республиканском и муниципальном уровнях гарантирует проведение прозрачного, легитимного и открытого голосования», – подчеркнул Кондратьев. Он отметил, что оперативный штаб готов незамедлительно реагировать на любые организационные вопросы.

Для граждан продолжает функционировать «горячая линия» ЦИК РТ, принявшая уже более 500 обращений. Консультации доступны по телефону +7 (843) 292-84-33 до 15 сентября включительно.

14 сентября татарстанцам предстоит избрать Раиса республики, более 7,5 тысяч депутатов муниципальных образований, а также провести довыборы депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому избирательному округу №18.

