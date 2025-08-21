Татарстанцев ждет сокращенный рабочий день в преддверии Дня республики

Республика
21 августа 2025  09:50

На следующей неделе жителей Татарстана ждет изменение рабочего графика в связи с предстоящим празднованием Дня республики 30 августа. Как сообщается в календаре трудового года, пятница, 29 августа, станет сокращенным рабочим днем — продолжительность работы уменьшится на один час согласно требованиям Трудового кодекса.

Особенностью этого года стало календарное совпадение: официальный праздник приходится на субботу. В отличие от федеральных праздников, региональные даты, включая День республики, не предусматривают переноса выходных дней. Таким образом, дополнительного дня отдыха у работающих татарстанцев не будет.

