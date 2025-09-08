Татарстанцы могут присоединиться к всероссийской акции «ИТ-диктант»

12-13 сентября 2025 года жители Республики Татарстан смогут принять участие в ежегодной образовательной акции «ИТ-диктант», приуроченной ко Дню программиста. Мероприятие направлено на оценку уровня цифровой грамотности населения и компетенций в сфере информационных технологий.

Акция, организуемая Департаментом информатизации Тюменской области при поддержке Минцифры России, проводится с 2018 года и охватывает все регионы страны. Участникам предстоит за один час выполнить тестовые задания различной сложности - от базовых компьютерных навыков до продвинутых тем, включая блокчейн и интернет вещей.

Все участники получат персональные сертификаты с указанием результатов. Пройти тестирование можно в онлайн-формате на официальном сайте акции: ит-диктант.рф.