Татарстанцы увидят прямую трансляцию церемонии Международной премии Священного Корана

Сегодня, 24 апреля, в 17:00 на сцене Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала состоится торжественная церемония Международной премии Священного Корана. Мероприятие станет стартовым событием программы «Казань — культурная столица исламского мира» в 2026 году. Об этом сообщили организаторы.

Конкурс проводится при участии Духовного управления мусульман РФ, Министерства вакуфов и исламских дел Катара, Министерства культуры РТ и ДУМ РТ, а также при поддержке МИД России. В программе вечера — выступления финалистов премии, признанных чтецов Корана международного уровня, а также театральная постановка, посвященная общечеловеческим ценностям и Году единства народов России.

Присоединиться к прямой трансляции можно по ссылке.