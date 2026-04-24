Татарстанцы увидят прямую трансляцию церемонии Международной премии Священного Корана

24 апреля 2026  16:52

Сегодня, 24 апреля, в 17:00 на сцене Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала состоится торжественная церемония Международной премии Священного Корана. Мероприятие станет стартовым событием программы «Казань — культурная столица исламского мира» в 2026 году. Об этом сообщили организаторы.

Конкурс проводится при участии Духовного управления мусульман РФ, Министерства вакуфов и исламских дел Катара, Министерства культуры РТ и ДУМ РТ, а также при поддержке МИД России. В программе вечера — выступления финалистов премии, признанных чтецов Корана международного уровня, а также театральная постановка, посвященная общечеловеческим ценностям и Году единства народов России.

Присоединиться к прямой трансляции можно по ссылке.

Казань примет финал плей-офф Профессиональной лиги настольного тенниса с 3 по 7 июня
Жителей Казани зовут на борьбу с борщевиком в Русско-Немецкую Швейцарию 26 апреля
В РТ отремонтируют 28,5 км дорог, ведущих к туристическим достопримечательностям
Минсельхозпрод РТ объявил о приеме заявок на возмещение части затрат для ЛПХ
В выходные в казанских поселках можно будет бесплатно привить домашних питомцев от бешенства
В Татарстане с 25 апреля стартует операция «Нерест» с запретом на промышленный лов
Житель Чистополя заплатит 200 тысяч рублей пострадавшей в ДТП девочке