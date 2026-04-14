Татарстанцы заработали 5,6 млн рублей в приложении «Народный инспектор»

С сентября 2024 года жители республики подали более 12 тыс. заявок по семи платным категориям нарушений ПДД и получили вознаграждения на общую сумму 5,6 млн рублей. Самую большую сумму заработал казанский рекордсмен — 275 тыс. рублей за 226 заявок, на втором месте пользователь с 260,8 тыс. рублей за 209 сообщений.

Как отметил министр цифрового развития РТ Илья Начвин, приложение помогает повышать безопасность на дорогах. В системе зарегистрировано более 199 тыс. уникальных пользователей (самому молодому — 17 лет, самому опытному — 67). Заявитель получает 25% от суммы штрафа, местоположение фиксируется автоматически.

Приложение «Народный инспектор» запущено в Татарстане в 2014 году. С сентября 2024 года вознаграждение можно получить за семь видов нарушений: проезд на красный, выезд на встречку, остановку за стоп-линию, разговор за рулем, непристегнутый ремень, непропуск пешехода и сброс отходов с авто.