Татарстанцы завоевали 6 медалей на международном турнире по киокусинкай

29 сентября 2025  11:44

Сборная Татарстана успешно выступила на международных соревнованиях по киокусинкай «32-й Мемориал Андрея Якутова» в Новосибирске, завоевав 4 золотые и 2 бронзовые медали.

Среди победителей — юные спортсменки из Заинска: Амелия Камалиева, Умукурсум Ихинданова и Элиза Агапова, одержавшие победы в своих возрастных категориях. Ветеран спорта из Лениногорска Фуркан Джумабаев занял первое место в категории «ката», а представитель Бугульмы Андрей Алексеев стал бронзовым призером.

Как отметил президент Федерации киокусинкай РТ Александр Даренков, результаты спортсменов демонстрируют высокий уровень развития этого вида единоборств в республике и преемственность поколений. В 2026 году федерация отметит 50-летие развития киокусинкай в Татарстане.

