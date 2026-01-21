Татарстанские росгвардейцы стали лучшими по итогам года в ПФО

Одним из ключевых направлений работы стало обеспечение безопасности на крупных мероприятиях. Вместе с другими ведомствами росгвардейцы охраняли общественный порядок во время международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum», празднования 80-й годовщины Великой Победы, конкурса «Новая волна», фестиваля VK Fest и в единый день голосования.

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

Особое внимание уделялось противодействию экстремизму и терроризму. Бойцы спецподразделений за год провели свыше 2000 операций. В результате были задержаны 352 человека, подозреваемых в совершении преступлений, в том числе 26 - за действия экстремистской и террористической направленности. Также к административной ответственности за различные нарушения привлечено около 2900 граждан.

Из незаконного оборота изъято восемь единиц огнестрельного оружия, около 1400 боеприпасов и почти 19 килограммов наркотических средств. Инженерно-технические подразделения обследовали более 300 объектов в Казани и Набережных Челнах, обнаружив и обезвредив 106 взрывоопасных предметов. Сотрудники спецподразделений также продолжали выполнять задачи в зоне СВО.

Система вневедомственной охраны, включающая 29 филиалов и 36 пунктов централизованной охраны, обеспечивала безопасность около 16 тысяч объектов и 35 тысяч квартир граждан. Краж на охраняемых объектах не допущено. Мобильные наряды совершили около 52 тысяч выездов по тревогам.

Важнейшей задачей оставался контроль за оборотом оружия. Под надзором лицензионно-разрешительной работы находятся 389 частных охранных организаций и более 38 тысяч владельцев оружия, на руках у которых свыше 72 тысяч единиц. По результатам проверок составлено около 1800 административных протоколов, вынесено 1164 предупреждения и 597 штрафов. За нарушения изъято 450 единиц оружия и около 3 тысяч патронов.

В рамках поддержки СВО жители республики передали для нужд бойцов более 1360 охотничьих ружей, а 1429 единиц оружия и тысячу патронов сдали на утилизацию.

Специалисты отдела государственного контроля провели более 80 проверок на 91 объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и в 12 подразделениях охраны. Выявлено около 100 нарушений, на должностных лиц наложены штрафы на общую сумму 880 тысяч рублей. Своевременно было устранено свыше 200 ранее выявленных недостатков. Для повышения защищенности объектов ТЭК проведено 267 учебно-тренировочных занятий с участием росгвардейцев.

В охране общественного порядка активно участвовали военнослужащие казанского специального моторизованного полка Росгвардии. Ими задержано 14 человек, подозреваемых в совершении преступлений, и более 320 привлечено к административной ответственности. Личный состав полка также выполнял задачи в рамках СВО.

В 2025 году за счет средств республиканского бюджета завершен капитальный ремонт зданий отделов вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы в Набережных Челнах и Буинске, что позволит создавать более комфортные условия для граждан при получении государственных услуг.