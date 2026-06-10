Татарстанские врачи победили лейкоз у ребенка с помощью инновационных препаратов

В Детской республиканской клинической больнице спасли 9-летнего мальчика с острым промиелоцитарным лейкозом. Болезнь осложнилась внутримозговым кровоизлиянием, отеком, тромбозом кишечника и перитонитом. Нейрохирурги провели две экстренные операции за сутки, затем хирурги боролись за живот пациента.

Стандартная химиотерапия была невозможна, поэтому врачи применили инновационный курс препаратов, ранее не использовавшийся в России. Уже через месяц наступила ремиссия. В 2025 году завершились операции по восстановлению черепа, в 2026-м — кишечника. Сейчас мальчик полностью здоров: учится, играет в футбол и катается на коньках. В Минздраве РТ отметили, что профессионализм медиков, инновации и поддержка семьи способны победить даже самые тяжелые диагнозы.