Татарстанские врачи спасли девочку, заразившуюся столбняком

Этот случай стал серьезным испытанием для медиков ДРКБ и РКИБ и наглядным примером важности вакцинации.

История началась с падения с велосипеда - ребенок зацепился ногой за цепь и получил перелом. После операции в Альметьевске девочка наблюдалась у хирурга по месту жительства. Однако через неделю состояние резко ухудшилось: появились приступообразные боли в области сердца, спазм жевательных мышц, а затем развились судороги.

Районные врачи оперативно организовали консультацию со специалистами республиканских координационных центров, где заподозрили столбняк. Выяснилась критически важная деталь: девочка не была вакцинирована из-за отказа родителей от всех прививок.

Ребенка немедленно перевезли в отделение реанимации ДРКБ, где ввели противостолбнячную сыворотку и начали противосудорожную терапию. Состояние было настолько тяжелым, что около месяца девочка провела на аппарате искусственной вентиляции легких. На протяжении всего лечения пациентку консультировали татарстанские врачи-инфекционисты, а также была проведена телемедицинская консультация со специалистами Детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н.Сперанского из Москвы.

Как пояснил корреспонденту «КВ» заведующий отделением хирургии-2 ДРКБ Нияз Амерханов, столбняк - острое тяжелое инфекционное заболевание с высоким процентом летальности, которое редко встречается у детей.

- Патогенетическое лечение заключалось в введении противостолбнячной сыворотки, что и было сделано, - отметил Нияз Зуфарович. - Так как инфекция поражает центральную нервную систему с последующим нарушением функции практически всех органов и систем, перед врачами ДРКБ стояла задача спасти ребенка, временно заменить функции жизненно важных органов. Этот случай был особенно сложным даже по сравнению с редкими аналогами в федеральных центрах. Мы проводили телемедицинские консультации с федеральными клиниками, делились опытом лечения крайне редкого тяжелого жизнеугрожающего заболевания. Как выяснилось, наш случай даже был тяжелее других.

После улучшения состояния девочка проходила лечение в отделении медицинской реанимации ДРКБ, где столкнулась с последствиями перенесенного заболевания - ограничением движения в голеностопном суставе и сохраняющимся косоглазием.

Специалисты отмечают, что, несмотря на наличие высокоэффективных вакцин против столбняка, это заболевание ежегодно поражает десятки тысяч людей по всему миру. Своевременная диагностика и правильное лечение имеют решающее значение для предотвращения тяжелых форм и летального исхода.