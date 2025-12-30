Татарстанские хирурги восстановили глазницу пациента с помощью его ребра

Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана успешно провели уникальную операцию по реконструкции глазницы. Как сообщили в пресс-службе больницы, 30-летнему жителю Тетюшского района после травмы глаза восстановили повреждённую орбиту, пересадив фрагмент его собственного рёберного хряща.

В начале декабря пациент получил травму, в результате которой у него развился перелом дна глазницы. Это привело к тому, что веко перестало нормально открываться, а в повреждённом глазу появилось двоение.

Для точной диагностики и планирования операции медики использовали компьютерную томографию и 3D-печать, смоделировав повреждённый участок черепа. Это позволило определить оптимальный способ восстановления.

В ходе двухчасовой операции микрохирурги сначала взяли трансплантат из грудной клетки пациента. Затем челюстно-лицевые хирурги выполнили реконструкцию глазницы, установив и зафиксировав хрящевой фрагмент. Операция прошла успешно, зрение мужчины было полностью восстановлено.