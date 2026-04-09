Татарстанский кадетский корпус объявил набор воспитанников

Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина начинает приём воспитанников в 5-е, 6-е и 10-е классы.

Шефами корпуса являются Казанское танковое училище и Михайловская военно-артиллерийская академия. Воспитанники живут в комнатах на семь человек с отдельным санузлом, душем, гардеробной и доступом к Wi-Fi. Есть также комнаты отдыха и психологической разгрузки. На территории корпуса работают физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, универсальные спортивные площадки и уличный городок «Воркаут».

Учебный корпус оснащён по последнему слову техники: во всех аудиториях есть проекторы и сенсорные панели. Кабинеты химии, физики, биологии и мини-лаборатории оборудованы специальными приборами для практических занятий. Также в корпусе есть лаборатории аудиовизуальных технологий и робототехники, цифровые фото- и видеостудии, медиатека и библиотечный центр.

Для досуга учеников работают программы дополнительного образования, которые помогают всесторонне развиваться и готовиться к поступлению в военные и гражданские вузы. Можно выбрать из более чем 30 кружков: волейбол, бокс, армейский рукопашный бой, плавание, шахматы, авиа- и ракетомоделирование и другие.

Приём в 5-е и 6-е классы пройдёт со 2 по 10 июня 2026 года, в 10-й класс — с 22 по 26 июня. Всего планируют набрать 50 воспитанников в 5-й класс, 5 — в 6-й и 30 — в 10-й. Подробности о правилах приёма, документах и конкурсных испытаниях — на официальном сайте Татарстанского кадетского корпуса.

Также набор воспитанников ведут и другие кадетские корпуса Приволжского федерального округа: Удмуртский кадетский корпус имени Героя Советского Союза В.Г. Старикова, Чувашский кадетский корпус имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова, Нижегородский кадетский корпус имени генерала армии В.Ф. Маргелова и другие.