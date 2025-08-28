Татарстанское нефтепредприятие оштрафовано на 540 тысяч рублей за системные экологические нарушения

Камская транспортная прокуратура выявила грубые нарушения экологического законодательства на одном из нефтеперерабатывающих предприятий Татарстана. По результатам проверки, компания осуществляла хранение и отгрузку нефтепродуктов без необходимых мер защиты окружающей среды.

Основные нарушения включают: отсутствие оборудованных мест для накопления опасных отходов, неорганизованный экологический контроль, непринятие мер по предотвращению разливов нефтепродуктов и уклонение от постановки на учет как объекта негативного воздействия на окружающую среду.

Министерство экологии РТ наложило на предприятие штрафы на общую сумму 540 тысяч рублей. Руководству компании внесено представление об устранении всех выявленных нарушений в установленные сроки. Транспортная прокуратура продолжает контроль за исполнением предписаний.