Татары на страже Отечества: конференция раскрыла вклад служилого сословия в историю России

В научном форуме приняли участие российские ученые, краеведы, педагоги из Татарстана и нескольких регионов России. Конференция прошла в рамках Года защитника Отечества и реализации государственной программы «Татары на службе Отечеству». Ее организаторы - Институт истории им. Ш.Марджани Академии наук РТ, Академия наук РТ и Общество татарских краеведов Республики Башкортостан.

- Вклад татарского народа практически во все военные кампании России начиная с позднего Средневековья и заканчивая новейшим временем огромен. Очень часто татары служили, особенно татары Приуралья и Зауралья, в регулярных войсках, а также формировали состав российского казачества. Все это является яркими героическими страницами в истории татарского народа, который всегда верой и правдой служил стране и государству, - подчеркнул директор Института истории им. Ш.Марджани Академии наук РТ, доктор исторических наук Радик Салихов, открывая пленарное заседание конференции. - Изучение истории служилого татарского сословия требует дальнейших научных изысканий. Важно в деталях изучать военное искусство наших предков. Это те ценности, которые оставили наши воины будущим поколениям, на которые мы опираемся и сегодня, в том числе на специальной военной операции.

Председатель исполкома Общества татарских краеведов Республики Башкортостан, научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории им. Ш.Марджани АН РТ Руслан Масагутов отметил, что татары всегда стояли на защите российского государства. Еще в период Смутного времени они участвовали в создании ополчения. Участие татар в избрании на царствование Михаила Романова - это признание их роли и значения в формировании государственного войска.

На конференции выступил старший научный сотрудник отдела истории Поволжья и Приуралья Института истории АН РТ, кандидат исторических наук Рустем Аминов. Он подробно рассказал о своих исследованиях по малоизученной теме «Татары Сеитова посада в составе иррегулярных формирований Южного Урала».