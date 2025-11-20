Тепло в Татарстане бьет рекорды

Благодаря активному переносу воздушных масс из Атлантики практически до 17 ноября на территории республики наблюдалась аномально теплая погода.

Преобладающие среднесуточные температуры воздуха удерживались на отметках 5 - 9 гр. тепла при норме 2,5 градуса мороза. По многолетним данным за 145-летний ряд наблюдений, самый теплый ноябрь со средней температурой 2,9 градуса тепла отмечался в 2013 году. Есть вероятность, что нынешний ноябрь может перебить этот рекорд, поделилась с «КВ» заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Так, 14 ноября в Казани был обновлен температурный рекорд. Максимальная температура воздуха, по данным метеостанции «Казань опорная», составила +9,6 градуса, а по данным авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт», - +9,9 градуса.

К слову, предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха 14 ноября был зафиксирован на авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт» в 2010 году и составил +8,5 градуса.

По средним многолетним данным, на территории РТ уже к началу месяца осуществляется устойчивый переход среднесуточных температур через 0 к отрицательным значениям с установлением к 10 ноября снежного покрова на трети площади республики.

Нынче же ноябрь, особенно первая его половина, по погодным проявлениям напоминает начало октября, снега совсем нет. Сохраняется неустойчивый характер погоды с колебаниями не только температуры, но и атмосферного давления и других метеопараметров. К началу этой недели произошло небольшое понижение температуры, местами выпадали слабые осадки. Погодные процессы менялись очень быстро, во вторник республика оказалась в зоне теплого атмосферного фронта с осадками в виде снега и мокрого снега, переходящими в дождь.

В четверг, 20 ноября, наш регион вновь окажется в гребне антициклона, погода без осадков. И вновь температурные качели: ночью температуры понизятся до 0 - 5 градусов мороза, днем - не выше 0 - 2 градусов тепла.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, днем в пятницу местами пройдет небольшой снег, температуры составят от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза. В выходные дни с приближением теплого сектора циклона прогнозируются небольшие дожди и снова существенное повышение температуры днем до 3 - 8 градусов тепла.

И все-таки на следующей неделе активная волна тепла пойдет на спад, в направлении воздушного потока появится северо-западная составляющая. Начнутся устойчивые сезонные перемены в погоде, температуры постепенно перейдут в минус, осадки - в смешанную и твердую фазу. Так что к концу ноября, хоть и с большим запозданием, придет законное предзимье.

В народном календаре 21 ноября отмечается Михайлов день. Считали, что «с Михайлова дня зима стоит, земля мерзнет» и крепкой стужи следует ждать со дня на день. После Михайлова дня «зима морозы кует». Хотя по многолетнему режиму Михайлову дню свойственны как морозы, так и оттепели - год на год не приходится.

