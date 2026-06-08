Тимур Сулейманов: Лагерь дарит ребенку уверенность в себе

Более 13 тысяч участников, 192 профильные смены, 5 республиканских и 187 муниципальных лагерей, а также десятки дискотек и выездные форумы - таковы масштабы летней кампании «Движения первых» в Татарстане.

О том, какие смены ждут детей, как на них попасть и почему лагерь, по мнению организаторов, способен изменить жизнь ребенка, на брифинге в Кабмине РТ рассказал помощник Раиса республики Тимур Сулейманов.

​​​​​​Фото: Фарит Муратов

Уникальный опыт

- Нет ничего лучше с точки зрения воспитательной технологии, чем лагерь, - подчеркнул он. - И как участник, и как вожатый, и как организатор детских смен говорю: то, что происходит с ребенком за 18 дней смены, - это удивительная метаморфоза.

В лагере ребенок оказывается в новой среде, где у него нет «накопленной репутации» - ни отличника, ни троечника, ни тихони, ни задиры. Здесь он может начать новую модель поведения, примерить новую роль, найти друзей и наставников.

- Такой содержательный, интересный и полезный отдых дарит ребенку самое важное - уверенность в себе. Он начинает верить в себя, - объяснил спикер.

Всего этим летом «Движение первых» организует 192 профильные смены: 5 республиканских и 187 муниципальных. Участниками смен станут более 13 тысяч детей и подростков.

Муниципальные смены проходят в 45 районах на базе стационарных (38 смен), палаточных (8 смен) и пришкольных лагерей. Вожатых для них готовили полгода совместно с республиканским центром «Лето».

Важная деталь: для каждой смены подростки помогают вожатым организовывать программу. В отрядах формируются группы ребят, которые участвуют в создании и реализации мероприятий.

Пять республиканских смен

«Команда Казани» (лидерская). Смена уже началась. Сюда приглашают активистов «Движения первых» и тех, кто хочет ими стать. Ребят обучают организационной работе: как проводить события и не ждать готовых решений от взрослых, а предлагать и воплощать идеи самим.

«Расскажи о главном» (с 1 по 18 июля в молодежном центре «Волга», 100 детей 11 - 17 лет). Здесь участники осваивают медианавыки: фото- и видеосъемку, монтаж, SMM-продвижение, развивают личные блоги на родных языках.

«Создавай и вдохновляй» (с 25 июля по 11 августа на базе молодежного центра «Костер», 177 детей 7 - 17 лет). Творческая смена включает вокал, хореографию, КВН, театр. Детей учат основам видеосъемки, монтажа и ораторского искусства.

«Открывай страну» (с 25 по 31 июля, палаточный лагерь на базе центра «Костер», 40 детей 10 - 17 лет). Туристическая и патриотическая смена. Ребята будут разрабатывать собственные туристические маршруты по районам Татарстана. Лучшие маршруты получат поддержку.

«Береги планету» (с 12 по 29 августа на базе лагеря «Мечта», 165 детей 7 - 17 лет). Экологическая смена: от экологии природы к экологии души, практические навыки и знания об экологических процессах.

Как подать заявку

Попасть на региональную смену можно через конкурсный отбор. Нужно подать заявку (по QR-коду), написать небольшое эссе на тему «Почему мне важно быть на смене «Движения первых»?» и прикрепить портфолио с достижениями за 2024/2025 учебный год.

Тимур Сулейманов обратил внимание родителей: писать эссе должен сам ребенок, а не искусственный интеллект.

- Нам важна искренность, реальный интерес ребенка, - подчеркнул он. - При этом уровень достижений не так важен: это может быть и диплом участника школьного конкурса.

«День первых» и проект «Ура, авылга»

Помимо смен во всех лагерях республики пройдут «Дни первых». Команда «Движения первых» выезжает в муниципалитеты, знакомит детей с миссией и направлениями движения, проводит игры, «Классные встречи» с интересными личностями, вечерние мероприятия и тематические дискотеки. Охват - более 35 тысяч детей.

Отдельный проект - «Ура, авылга» («Ура, в деревню»), поддержанный комиссией по языкам. Дети на неделю приезжают в родную деревню родителей, живут у бабушки-дедушки, а днем участвуют в активностях лагеря. Проект направлен на погружение в языковую среду (татарский, чувашский, марийский, удмуртский языки). В этом году в нем примут участие более 3 тысяч детей из 45 сельских поселений 15 районов.

А еще этим летом в Бугульминском, Сабинском, Апастовском, Нижнекамском районах и Казани пройдут 30 подростковых дискотек «БиЮ». Диджеями будут сами подростки, музыка и сценарий - на татарском языке, площадки для неформального общения.

- Те, кто отдохнут в детских лагерях, получат повод встретиться не в начале учебного года, а сразу после смены, - заключил Тимур Сулейманов.

