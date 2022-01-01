Топ-15 книг, которые подарят детям новогоднее настроение

«Как Ослик, Ежик и Медвежонок встречали Новый год»

Книжка с двумя сказками советского писателя, автора культового рассказа «Ёжик в тумане» Сергея Козлова с новогодним настроением. Знакомые нам с детства герои и современные иллюстрации заинтересуют малышей.

1-3 года

Издательство Clever

«Любимые сказки. Украшали звери елку»

Книжка-панорамка состоит из четырех разворотов. На каждом — объемная красочная иллюстрация и короткие стихотворения, которые можно выучить для Деда Мороза. Хороший бюджетный вариант для книжки-панорамки за счет небольшого размера (21 на 17 см).

2+

Издательство Malamalama

«Самый лучший Новый год. Стихи для детей»

Большая книга стихотворений, которые можно выучить с ребенком на елку в детском саду. В издании используются иллюстрации советского художника-мультипликатора Владимира Зарубина, знакомые с детства.

0+

Издательство «Речь»

«Чик и Брики наряжают елку»

Новогодняя история про кролика Чика и мышку Брики, о которых всемирно известный иллюстратор Аксель Шеффлер создал серию книг. Эта добрая сказка о том, как друзья наряжают елку, научит с оптимизмом смотреть на, казалось бы, безвыходную ситуацию и научит малышей счету.

1-3 года

Издательство Clever

«Новый год разных стран»

Книжка с окошками, под которыми скрываются интересные факты о традициях и обычаях празднования Нового года. Как отмечают его в США, Японии или Австралии? Ребенок найдет ответы на шести разворотах этой книги, а открытие окошек сделает чтение интерактивным.

3+

Издательство Malamalama

Ароматная книга «Новогодний переполох: что стряслось?»

Помните, с каким интересом мы искали ароматные страницы в каталогах косметики и духов? Так вот представьте, с каким интересом ребенок будет листать эту книгу с восемью зимними ароматами: мята, мандарин, имбирный пряник и др. Книга в стихах с красивыми иллюстрациями расскажет о приключении, которое стряслось с Медведем одной зимней ночью.

3+

Издательство «Счастье внутри»

«Грузовик, прицеп и новогодняя елка»

Новогодняя история из серии книг про неразлучных друзей — Грузовик и Прицеп. Их ждут приключения к новогодней елке, которые не оставят детей равнодушными. Покупатели хвалят книгу за качество бумаги, интересные шрифты и красочные иллюстрации.

3+

Издательство «Росмэн»

«Зимние забавы. Виммельбух»

Для усидчивых детей, которые с интересом разглядывают иллюстрации и подмечают детали, хорошим подарком станет новогодний виммельбух. Это книга в которой только рисунки и никакого текста, но они отлично развивают внимания и увлекут всю семью на несколько дней. Благодаря иллюстрациям вы прогуляетесь по праздничному базару, окажетесь в мастерской подарков Деда Мороза и на новогодней елке в детском саду.

0+

Издательство «Росмэн»

«Рождество в домике Петсона»

Эту историю специально к празднику создал автор серии про Петсона и его котёнка Финдуса, шведский писатель и иллюстратор Свен Нурдквист. Юные читатели узнают, какое несчастье произошло с любимыми героями накануне Рождества, но добрые люди не дадут Петсону и Финдусу остаться без праздника.

3-5 лет

Издательство «Белая ворона / Альбус корвус»

«Хрустальная книга сказок»

Книга состоит из 15 волшебных историй, которые помогают прочувствовать праздничную атмосферу и подойдут для первого самостоятельного чтения. Главные герои сказок — лесные жители, Снеговик и, конечно же, Дедушка Мороз.

3-5 лет

Издательство Clever

«Большая книга приключений Конни»

Сборник из четырех историй о девочке Конни, вместе с которой ребенок придумает игры для зимних прогулок, научится печь блинчики и отпразднует Новый год. Кстати, эта книга — лишь одна из цикла историй, придуманных немецкой писательницей Лианой Шнайдер и переведенной на разные языки мира.

3-6 лет

Издательство «Альпина Паблишер»

«Рождество в лесу»

Уютная длинная история, написанная шведским писателем Ульфом Старком и проиллюстрированная Эвой Эриксон. Количество текста превалирует над количеством иллюстраций, но это не помешает книге создать у ребенка рождественское настроение.

4-6+

Издательство «Самокат»

«Рождество и Новый год! Зимние истории в ожидании праздников»

Уютная книга с 24 историями о снеге, морозе, приключениях, чудесах, музыке, жажде открытий и дружбе. Их автор — Андреас Шмахтл, придумавший мышку Тильду Яблочное семечко и цикл книг про нее. Новогодняя книга научит видеть красоту в повседневности и замечать чудеса в обыденном.

3-8 лет

Издательство «МИФ»

«Все-все-все про Новый год»

Эта книга неспроста так называется, ведь в ней можно найти стихи, сказки, идеи поделок и даже рецепты. Всё это создаст у ребенка ощущение праздника и надолго займет его внимание.

5+

Издательство Clever

«Новый год. Чудесное Рождество»

Книга с небольшим количеством текста и волшебными иллюстрациями Баграма Ибатуллина из Омска, отучившегося в Казанском художественном училище. Идеальное издание для ребенка-визуала, которое привьет любовь к прекрасному и расскажет о том, что чудеса возможны.

5-8 лет

Издательство Clever