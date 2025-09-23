Топ-лист имен новорожденных Казани: Марк, Тимур и Айлин лидируют

news_top_970_100
Город
23 сентября 2025  15:05
Автор:
Владислав Косолапкин

В Казани подвели итоги первой осенней недели и выяснили, какие имена казанцы чаще всего выбирали для своих новорожденных детей. Список самых популярных имен с 15 по 21 сентября опубликовало Управление ЗАГС столицы Татарстана.

Среди мальчиков безусловными лидерами стали классические и современные имена: Марк, Тимур, Макар, Амир и Артём. Также в топ вошли Раян, Алим, Карим, Артур, Имран, Иван и Роберт.

У девочек же явный тренд на мелодичные и международные имена. Самым частым выбором стали Айлин и Ясмина. За ними следуют Амина, Эмилия, Амелия, а также вернувшаяся в моду Ева и старинное русское имя Василиса.

Кроме того, статистика показала и самые необычные имена, которые родители дали своим детям на этой неделе. Так, мальчиков назвали Мирай, Максут, Рияз, Дан, Аарон и даже Реальд. Среди редких имен для девочек значатся Емилия, Амилия, Любовь, Леа, Ада, Сафира, Чулпан и Сюмбель.

Напомним, что при выборе имени для ребенка существуют определенные правила. Имя не может содержать цифры, символы, числительные или бранные слова. Также запрещено называть ребенка должностью или титулом, например, Князь или Царь. Единственным разрешенным знаком является дефис.

news_right_column_240_400
Новости
Чемпионский состав, новые правила: казанский «Синтез» начинает сезон
Тайна черного пакета раскрыта: в «Казанских ведомостях» чествовали самых удачливых подписчиков
Тайна черного пакета раскрыта: в «Казанских ведомостях» чествовали самых удачливых подписчиков
Топ-лист имен новорожденных Казани: Марк, Тимур и Айлин лидируют
Лесовосстановление в Татарстане проведено на площади 2,8 тысячи гектаров
В РТ утвердили стоимость школьных обедов для младших классов на три года вперед
В Татарстане избрали глав городов и районов
10 000 шагов к здоровью: в Казани пройдет массовая оздоровительная акция
Отопительный сезон стартует в Альметьевском районе с 24 сентября