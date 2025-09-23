Топ-лист имен новорожденных Казани: Марк, Тимур и Айлин лидируют

В Казани подвели итоги первой осенней недели и выяснили, какие имена казанцы чаще всего выбирали для своих новорожденных детей. Список самых популярных имен с 15 по 21 сентября опубликовало Управление ЗАГС столицы Татарстана.

Среди мальчиков безусловными лидерами стали классические и современные имена: Марк, Тимур, Макар, Амир и Артём. Также в топ вошли Раян, Алим, Карим, Артур, Имран, Иван и Роберт.

У девочек же явный тренд на мелодичные и международные имена. Самым частым выбором стали Айлин и Ясмина. За ними следуют Амина, Эмилия, Амелия, а также вернувшаяся в моду Ева и старинное русское имя Василиса.

Кроме того, статистика показала и самые необычные имена, которые родители дали своим детям на этой неделе. Так, мальчиков назвали Мирай, Максут, Рияз, Дан, Аарон и даже Реальд. Среди редких имен для девочек значатся Емилия, Амилия, Любовь, Леа, Ада, Сафира, Чулпан и Сюмбель.

Напомним, что при выборе имени для ребенка существуют определенные правила. Имя не может содержать цифры, символы, числительные или бранные слова. Также запрещено называть ребенка должностью или титулом, например, Князь или Царь. Единственным разрешенным знаком является дефис.