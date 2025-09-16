Торжественная церемония инаугурации Рустама Минниханова назначена на 19 сентября

19 сентября 2025 года в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоится официальная церемония вступления Рустама Минниханова в должность Раиса Республики Татарстан. Начало мероприятия запланировано на 10:00. Решение о дате и месте проведения инаугурации было принято на заседании президиума Государственного Совета РТ под председательством спикера парламента Фарида Мухаметшина.

Согласно законодательству, глава республики приступает к исполнению полномочий с момента принесения присяги в торжественной обстановке на заседании Государственного Совета. Церемония будет транслироваться в прямом эфире на телевизионных и радиоканалах.

На мероприятие приглашены 770 гостей, включая представителей федерального центра, руководителей субъектов Российской Федерации, депутатский корпус, членов Кабинета Министров и сотрудников Администрации Раиса РТ. В числе приглашенных — 100 депутатов Государственного Совета Татарстана.

Рустам Минниханов одержал убедительную победу на выборах 14 сентября, набрав 88,09% голосов избирателей. Предстоящая инаугурация ознаменует начало его очередного пятилетнего срока руководства республикой.