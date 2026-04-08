«Тотальный диктант» в РТ пройдет 18 апреля, школьников ждут в формате «НеДиктанта»

Международная просветительская акция состоится 18 апреля, начало в 14:00 по московскому времени. Регистрация участников откроется 8 апреля на сайте totaldict.ru/kazan/, сообщили в Минмолодежи РТ.

В этом году текст для диктанта написал писатель Алексей Варламов. Он посвящен малоизвестным страницам детства Александра Пушкина.

Впервые к акции смогут присоединиться школьники с 1-го по 8-й класс — для них разработан специальный интерактивный формат «НеДиктант». Всего в Татарстане откроется более 1000 площадок.

Подготовиться к диктанту можно онлайн: каждую среду в 19:00 в официальной группе проекта во «ВКонтакте» проходят бесплатные занятия. Акция направлена на популяризацию русского языка и соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети».