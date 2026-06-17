Трафик на М-12 от Москвы до Казани вырос на 20% за год

Скоростная магистраль М-12 «Восток» набирает популярность у водителей. В праздничные дни с 11 по 14 июня по маршруту Москва – Казань проехали более 472 тысяч раз, а общий километраж автолюбителей превысил 65 млн км. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, рост трафика по сравнению с прошлым годом составил около 20% — и это говорит не только о туристическом, но и о деловом интересе к направлению. В преддверии Дня России, 11 июня, был установлен рекорд: на обходе Балашихи в обе стороны зафиксировали почти 71 тысячу проездов — максимальный показатель с момента открытия трассы. Хуснуллин подчеркнул, что водители выбирают скоростные шоссе из-за комфорта, отсутствия перекрестков и светофоров, а также благодаря интеллектуальным системам, обеспечивающим безопасность и высокую пропускную способность.