Трагическое происшествие на Волге унесло жизни 2-х человек при опрокидывании катера

В акватории Волги вблизи поселка Октябрьский Зеленодольского района Республики Татарстан произошло чрезвычайное происшествие, результатом которого стала гибель двух человек. По предварительной информации, перевернулся катер, перевозивший семерых пассажиров, сообщает телеграм-канал главы Зеленодольского района РТ Михаила Афанасьева.

Согласно оперативным данным Главного управления МЧС России по РТ, троим пассажирам удалось спастись, в то время как двое утонули. На месте происшествия работают спасательные подразделения и инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам. В настоящее время обнаружены тела двух погибших девушек, поисковые операции по обнаружению двух отсутствующих лиц продолжаются.

По предварительным данным, пассажиры находились на борту без спасательных жилетов. Кроме того, было зафиксировано нарушение норм пассажировместимости — судно, рассчитанное на шесть человек, перевозило семь пассажиров.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев уточнил, что всего на водную прогулку вышли десять человек на двух катерах. Инцидент произошел по причине потери управления судном одним из водителей.