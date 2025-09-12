Трагическое происшествие на Волге унесло жизни 2-х человек при опрокидывании катера

news_top_970_100
Республика
12 сентября 2025  14:13

В акватории Волги вблизи поселка Октябрьский Зеленодольского района Республики Татарстан произошло чрезвычайное происшествие, результатом которого стала гибель двух человек. По предварительной информации, перевернулся катер, перевозивший семерых пассажиров, сообщает телеграм-канал главы Зеленодольского района РТ Михаила Афанасьева.

Согласно оперативным данным Главного управления МЧС России по РТ, троим пассажирам удалось спастись, в то время как двое утонули. На месте происшествия работают спасательные подразделения и инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам. В настоящее время обнаружены тела двух погибших девушек, поисковые операции по обнаружению двух отсутствующих лиц продолжаются.

По предварительным данным, пассажиры находились на борту без спасательных жилетов. Кроме того, было зафиксировано нарушение норм пассажировместимости — судно, рассчитанное на шесть человек, перевозило семь пассажиров.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев уточнил, что всего на водную прогулку вышли десять человек на двух катерах. Инцидент произошел по причине потери управления судном одним из водителей.

news_right_column_240_400
Новости
Гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября 2025 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября 2025 года
Казанский форум «Казаныш» удостоен высшей награды национальной коммуникационной премии
Банк России снова снизил ключевую ставку до 17% годовых
Трагическое происшествие на Волге унесло жизни 2-х человек при опрокидывании катера
В Казани водитель каршеринга, лишенный прав, врезался в дерево
Открыта регистрация на VIII туристский форум «Ориентиры будущего»
В Татарстане открылись очередные новые современные агротехнологические классы
В Пестречинском районе РТ завершен ремонт дороги Казань – Салмачи – Куюки