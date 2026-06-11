Три игрока пополнили состав «Нефтехимика»

news_top_970_100
Спорт
11 июня 2026  12:11
Автор:
Эдгар Витковский

Нижнекамский футбольный клуб представил первых новичков летнего межсезонья: двух центральных защитников и полузащитника. На правах свободных агентов «Нефтехимик» подписал 28-летнего Никиту Печёнкина и 31-летнего Ивана Хомуху. Печёнкин минувший сезон провёл в составе «Сокола», отыграв 33 матча в чемпионате Первой лиги. В его активе две результативные передачи. Хомуха сезон 2025/26 отыграл за «Уфу», появившись на поле в 21-й игре.

Полузащитник Никита Васильев перешёл из «Рубина» на правах аренды. В минувшем сезоне он один раз появился на поле в РПЛ, дважды – в Кубке России, а также провёл шесть встреч за фарм-клуб казанцев во Второй лиге, отличившись голом в ворота дзержинского «Химика».

news_right_column_240_400
Новости
Три игрока пополнили состав «Нефтехимика»
Рейд в Альметьевске: 25 нелегалов и 1 побег
«Очень больно было терять своих товарищей»
Спектакль «Опасные сообщения» учит детей защищаться от кибермошенников
В День России муниципальные парковки Казани станут полностью бесплатными
В Казани онкобольную пациентку с миастенией прооперировали под нестандартным наркозом
Как судебные приставы защищают права детей
«Сирена нужна для того, чтобы вы проснулись»: Сергей Чанкин - об ошибках казанцев во время тревоги
«Сирена нужна для того, чтобы вы проснулись»: Сергей Чанкин - об ошибках казанцев во время тревоги