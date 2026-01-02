Турпоток в Татарстан за десять месяцев вырос почти на 20%

За первые десять месяцев 2025 года Татарстан принял около 4 млн туристов — это почти на пятую часть больше, чем годом ранее. Увеличению потока, по оценкам участников рынка, способствовало сразу несколько факторов: расширение речных круизных маршрутов, открытие скоростного участка трассы М-12 в сторону Екатеринбурга, а также запуск новых авиарейсов, в том числе в Абу-Даби и по ряду внутренних направлений.

При этом представители туристической отрасли отмечают, что в 2026 году рост может замедлиться. Среди основных рисков называют конкуренцию с нелегальной арендой жилья, изменения в налоговом регулировании и нехватку современных мест размещения, особенно в санаторно-курортном сегменте в высокий сезон.

Региональные власти рассчитывают сгладить эти проблемы за счёт развития инфраструктуры. В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в республике продолжают создавать новые модульные отели и рекреационные пространства. Основной акцент в ближайшее время планируется сделать на удержании достигнутого турпотока.