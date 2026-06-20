У Спасской башни Кремля в Казани покажут световое шоу ко Дню памяти и скорби

Вечером 21 июня у стен Казанского Кремля пройдет мультимедийное световое представление, приуроченное ко Дню памяти и скорби. Жители и гости столицы смогут увидеть масштабные видеопроекции, посвященные вкладу города и его жителей в Великую Победу.

С помощью современных технологий на фасаде Спасской башни воссоздадут страницы военной истории, почтят память фронтовиков, блокадников, тружеников тыла и узников концлагерей. Как подчеркнули организаторы, световые инсталляции призваны сохранить историческую память и доступным языком рассказать о войне молодому поколению.

Шоу пройдет с 21:00 до 23:00 (вход свободный). Казань стала одним из четырех городов, где состоится акция «Свет Победы» — аналогичные показы пройдут в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске.