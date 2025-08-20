Участники урбанистического форума исследовали набережную Кабана во время утренней пробежки

В рамках первого дня Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани состоялась необычная спортивно-познавательная акция — беговая экскурсия по набережной озера Кабан. Мероприятие началось в 6:30 у памятника Шигабутдину Марджани в Старо-Татарской слободе.

Участники во время пробежки смогли оценить реализованные проекты благоустройства, включая самую большую в Татарстане игровую водную зону для детей и innovative систему очистки сточных вод. Директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина рассказала об архитектурной концепции «Эластичная лента», разработанной российско-китайским консорциумом Turenscape + MAP.

Кульминацией маршрута стало новое здание театра Камала, спроектированное международной командой архитекторов из Японии, Германии и России. Как отметил представитель бюро Wowhaus Ильяс Гильманов, это многофункциональное пространство станет новым культурным центром для горожан.

Все участники пробежки получили памятные медали.