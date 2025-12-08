Участок трассы М7 в Татарстане получил новое официальное название

8 декабря 2025  18:17

Участок федеральной автодороги М7 «Волга», ведущий в направлении Ижевска и Перми, официально переименован. Теперь этот отрезок имеет наименование «Р243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь, подъезд к городу Ижевск, к М12 «Восток». Об этом сообщили в «Волго-Вятскуправтодоре».

Протяженность переименованного участка на территории Татарстана составляет 28,9 километра. Он расположен между километрами 397+364 и 426+343 трассы М7.

Как пояснили в дорожном ведомстве, изменение связано с унификацией дорожной навигации в соответствии с федеральными стандартами. Это поможет избежать путаницы при использовании картографических сервисов и навигационных систем.

Водителей просят учитывать новое название при планировании маршрутов, а также при оформлении специальных разрешений для проезда тяжеловесного и крупногабаритного транспорта.

