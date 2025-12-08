УФНС по РТ разъяснит изменения в налоговом кодексе на бесплатном вебинаре

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан проведет онлайн-семинар, посвященный грядущим изменениям в налоговом законодательстве. Вебинар на тему «Изменения в налоговом законодательстве в 2026 году по НДС и специальным налоговым режимам» состоится 11 декабря в 10:30.

В качестве эксперта выступит начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС по РТ Эльмира Хамидуллина. В ходе мероприятия будут детально рассмотрены нововведения в нормативной базе, которые вступят в силу с нового года. Участники получат возможность задать свои вопросы в прямом эфире.

Участие в вебинаре бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Ссылка для регистрации и подробная информация доступны на официальных ресурсах налоговой службы республики.