Уникальный музей радио открыл в своем гараже житель Татарстана

В селе Сокольи Горы Мамадышского района живет необыкновенный человек - Василий Александрович Тихонов.

Удивителен он тем, что на втором этаже своего гаража разместил коллекцию радиоприемников, магнитофонов, телевизоров и разных запчастей от них. Всего в уникальном музее более 500 экспонатов. Собирал их наш герой с 70-х годов прошлого века.

Корреспонденты «КВ» побывали в гостях у семьи Тихоновых - Василия Александровича, его супруги Александры Степановны и их двух любопытных котиков, которые тоже были рады вниманию. У входа в самобытный музей красуется табличка с надписью «Музей русского радио им. А.С.Попова». Напомним, Александр Степанович Попов - русский физик и электротехник, первый российский радиотехник, основатель радиотехнической научной школы, профессор, изобретатель в области радиосвязи, почетный инженер-электрик. Табличка сообщает и о бесплатном входе и часах работы: ежедневно без выходных с 10 часов утра до 22 часов. Из нее же следует, что каждый первый понедельник месяца - санитарный день.

Василию Александровичу - спокойному мужчине с белоснежной бородой, 77 лет. Видно, что его общительная и хозяйственная супруга поддерживает мужа во всех начинаниях. В музее же пахнет деревом и стариной. Здесь радиоприемники, магнитофоны и телевизоры разных годов выпуска прошлого века. Началась коллекция с радиоприемников, затем мужчина начал собирать все, что касается радио и проводной связи: радиолы, магнитофоны, абонентские громкоговорители, радиостанции, телефоны и многое другое. Что-то он покупал, что-то обменивал или принимал в дар.

Наш собеседник родился в селе Шаран Шаранского района Башкортостана. Спустя полгода после его рождения семья переехала в село Бугабашево Бакалинского района Башкирской АССР, где Василий Александрович закончил 8 классов средней общеобразовательной школы, а затем уехал учиться на электрика в город Юрюзань Челябинской области. Потом работал по специальности на военном предприятии г. Красноярска-45 и, несмотря на бронь, добровольно пошел служить в армию. После армии работал в славном НГДУ «Арланнефть» и одновременно несколько лет заочно учился в московском вузе на инженера-электроника. В 1976 году переехал в Набережные Челны, устроился работать на КАМАЗ, где и встретил свою нынешнюю супругу.

- Этот музей мы открыли в 2021 году в День радио, который отмечается в России 7 мая, - показал нам свои владения хозяин. - Самый необычный экспонат в моей коллекции - 24-килограммовый магнитофон! В село Соколки с женой переехали в 2009 году. Когда я строил гараж, то специально предусмотрел помещение для своей коллекции. Идея создать музей радио пришла ко мне во сне - постоянно снились радиоприемники. Вдруг я сообразил, что все это нужно собрать и организовать вот такой музей. С тех пор здесь веду экскурсии, они, как и вход в музей, бесплатные.

Василий Александрович рассказал, что влюбился в радио еще в детстве и эту любовь привил ему дядя по отцу по имени Варлам, который служил военным моряком семь лет срочной службы. Однажды он, будучи в отпуске, привез племяннику целую коробку американских радиодеталей, которые должны были утопить в Тихом океане. Страна переходила на отечественную аппаратуру, и полученное по ленд-лизу оборудование уничтожалось. Нашему собеседнику тогда было 6 лет, и он каждый день по несколько часов рассматривал подарок. «Красивые, блестящие, разноцветные», - сказал про эти детали Василий Александрович.

- Помню отцовский батарейный радиоприемник «Новь» 1952 года. По нему мы слушали про смерть Иосифа Сталина, рядовые колхозники плакали и причитали: «Как мы будем теперь жить без него...» - вспомнил Василий Александрович. - Тогда у нас в деревне не было электричества. А этот радиоприемник постигла печальная участь.

Мне было 5 лет, и я, как и многие любопытные дети, хотел дотянуться до радиоприемника, стоявшего на этажерке. Поставил две табуретки друг на друга, и так техника попала ко мне в руки. Но после всех моих усилий радиоприемник был сломан. Папа не ругался, а лишь сказал: «Ну испортил, пойдем теперь чинить». И мы пошли в соседнюю деревню, где были специалисты по радиоприемникам, но они лишь развели руками: «Не можем ничего поделать». Пришлось покупать новый, тоже батарейный.

Когда я уже год проучился на электрика, в наше село Бугабашево провели электричество. Отец взял меня как специалиста по радио, и мы поехали на велосипеде за 15 километров в село Бакалы за радиоприемником. А их там было очень много, и все такие разные! В магазине отец попросил меня: «Выбери, какой лучше». И я стал читать паспорта, где были написаны единицы измерения чувствительности - микровольты. Но тогда я не знал, что лучше - меньше или больше микровольт? Чтобы не ошибиться, выбрал со средней чувствительностью. Так у нас появилась сетевая »Кама 62», которая находится сейчас в музее.

Василий Александрович признался нам, что пока не думал о судьбе музея.

- Где я нахожусь, там и мой музей, - улыбнулся он. - У нас есть сын, живет в Набережных Челнах, может быть, он присмотрит за музеем, когда это потребуется.

До чего же удивительны люди, которые не только имеют мечту, но и находят в себе силы ее осуществить!