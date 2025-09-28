УНИКС одержал уверенную победу над «Пармой» в стартовом матче Единой лиги ВТБ

28 сентября 2025  21:09

Казанский баскетбольный клуб УНИКС начал новый сезон Единой лиги ВТБ 2025/26 с впечатляющей победы над пермской «Бетсити Пармой». Матч, прошедший на домашней площадке, завершился со счетом 103:83 в пользу казанской команды.

Основным творцом победы УНИКСа стал Маркус Бингэм, набравший 27 очков и совершивший 5 подборов. Значительный вклад в успех команды внесли Андрей Лопатин (15 очков, 7 подборов, 5 передач) и Пэрис Ли (14 очков, 8 результативных передач). Со стороны пермской команды наиболее ярко проявили себя Брэндан Адамс (20 очков) и Глеб Фирсов (16 очков).

Матч собрал 3,4 тысячи зрителей на трибунах. Следующую игру УНИКС проведет 4 октября в Санкт-Петербурге против местного «Зенита». Домашний матч казанцы сыграют 11 октября против екатеринбургского «Уралмаша».


