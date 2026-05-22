Троих казанцев будут судить за хищение 112 млн рублей у желающих построить дома

22 мая 2026  21:06

В Вахитовский районный суд Казани направлено уголовное дело в отношении трех местных жителей. Им инкриминируют мошенничество и легализацию денежных средств, сообщает прокуратура Татарстана.

По версии следствия, один из фигурантов, зная о госпрограмме субсидирования ипотечных кредитов, создал строительную фирму, которая с 2022 по 2024 год заключала с гражданами договоры подряда на возведение частных домов. В рекламе сообщалось ложные сведения о 10-летнем опыте работы организации. В итоге 39 человек перечислили более 112 млн рублей, но обещанного жилья так и не получили.

Похищенные деньги злоумышленники потратили на покупку земельных участков (оформленных на близких) и автомобилей премиум-класса. В ходе следствия имущество обвиняемых стоимостью свыше 100 млн рублей арестовано. Добровольно они вернули только 4,3 млн рублей.

