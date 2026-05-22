Врачи РКОД вернули пациентке пищеварение после удаления пяти органов

Хирурги Республиканского клинического онкодиспансера Татарстана провели сложнейшую операцию 71-летней женщине с двумя опухолями поджелудочной железы. Сохранить орган было невозможно — медикам пришлось удалить поджелудочную железу, двенадцатиперстную кишку, селезенку и желчный пузырь.

После пятичасового вмешательства потребовалось восстановить прохождение пищи и желчи. Хирурги выполнили это через маленькие проколы, без большого разреза. Операция прошла успешно, пациентка выписана. Всего пациентке провели четыре курса химиотерапии и очистили желчные протоки от механической желтухи.