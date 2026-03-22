УНИКС примет «Енисей» в заключительном домашнем матче игровой недели

Сегодня, 22 марта, казанский баскетбольный клуб УНИКС проведет встречу с красноярским «Енисеем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра состоится в «Баскет-холле», начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

В текущем сезоне команды уже пересекались дважды, и оба раза сильнее оказывались казанцы. В октябрьском гостевом матче УНИКС разгромил соперника со счетом 93:67, а в ноябре закрепился на вершине турнирной таблицы, выиграв дома — 88:74. Всего в прошлом сезоне казанская команда одержала четыре победы в четырех встречах с «Енисеем».

На данный момент УНИКС располагается на втором месте в турнирной таблице Лиги, имея в активе 27 побед при пяти поражениях. «Енисей» занимает восьмую строчку. Прямая трансляция матча будет доступна на «VK Видео» и официальном сайте Лиги.