УНИКС продлил победную серию до 5 игр, вырвав выездную победу у МБА-МАИ

Баскетбольный клуб УНИКС из Казани продолжает уверенное выступление в Единой лиге ВТБ. В очередном матче регулярного чемпионата подопечные одержали важную выездную победу над московским клубом МБА-МАИ со счётом 90:84.

Встреча, состоявшаяся в среду в столице, проходила с переменным успехом. Хозяева вели после первой и третьей четвертей, однако в решающем отрезке игры инициатива перешла к гостям. Четвёртая четверта завершилась со счётом 28:16 в пользу казанской команды. Напряжение матча усилили удаления ключевых игроков УНИКСа Маркуса Бингэма и Джалена Рейнольдса, а также главного тренера МБА-МАИ Василия Карасёва за перебор персональных замечаний.

Эта победа стала для УНИКСа 15-й в 17 проведённых матчах сезона. Казанский клуб закрепился на втором месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. МБА-МАИ с 9 победами и 8 поражениями занимает шестую строчку.