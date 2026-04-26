УНИКС разгромил МБА-МАИ в стартовом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ

В казанском «Баскет-холле» состоялся первый матч 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Хозяева площадки — УНИКС — уверенно переиграли московский МБА-МАИ со счетом 87:62. Счет в серии до трех побед стал 1:0 в пользу казанцев.

Первая четверть прошла в равной борьбе и завершилась минимальным преимуществом УНИКСа — 23:22. Однако во втором отрезке гости начали сдавать позиции, и казанцы сделали рывок 25:11. Третья и четвертая десятиминутки также остались за хозяевами (21:13 и 18:16).

Самым результативным игроком встречи стал Джален Рейнольдс, набравший 24 очка и отдавший 4 голевые передачи. Михаил Беленицкий оформил дабл-дабл (15 очков и 12 подборов), а Маркус Бингэм добавил 13 очков и 8 подборов. В составе москвичей лучшим был Максим Барашков с 13 очками. Также отметился дебют новичка УНИКСа Михаила Кулагина: за 12 минут на площадке он сделал два подбора и две передачи.

Следующий матч серии пройдет 28 апреля в Казани. Старт — в 19:00 по московскому времени. Затем команды переместятся в Москву.