УНИКС уверенно переиграл «Енисей», выступая без трех лидеров

22 марта 2026  22:29

В Казани на паркете «Баскет-холла» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал красноярский «Енисей». Встреча завершилась со счетом 87:73 в пользу хозяев площадки.

Казанцы контролировали ход игры на протяжении всего матча. После первой четверти преимущество составляло шесть очков (27:21), к большому перерыву отрыв вырос до десяти (48:38). В третьем отрезке гости немного сократили разницу, но заключительная десятиминутка осталась за хозяевами — 20:12.

Для УНИКСа эта победа стала 28-й в сезоне при пяти поражениях. «Енисей» потерпел 21-е поражение, имея в активе 13 побед, и сохранил за собой восьмую строчку в турнирной таблице.

«Динамо-Ак Барс» всухую обыграло московское «Динамо» и ведет 2–0 в полуфинальной серии
В Казани 23 марта объявят имя учителя года Татарстана 2026
«Рубин» и «Крылья Советов» не выявили победителя в самарском дерби
УНИКС уверенно переиграл «Енисей», выступая без трех лидеров
Чем опасен цистит?
Чем опасен цистит?
В Татарстане ожидается туман в ночные и утренние часы
Скончался композитор Сайяр Хабибулин - автор хитов татарской эстрады
Кораблики