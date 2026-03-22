УНИКС уверенно переиграл «Енисей», выступая без трех лидеров

В Казани на паркете «Баскет-холла» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал красноярский «Енисей». Встреча завершилась со счетом 87:73 в пользу хозяев площадки.

Казанцы контролировали ход игры на протяжении всего матча. После первой четверти преимущество составляло шесть очков (27:21), к большому перерыву отрыв вырос до десяти (48:38). В третьем отрезке гости немного сократили разницу, но заключительная десятиминутка осталась за хозяевами — 20:12.

Для УНИКСа эта победа стала 28-й в сезоне при пяти поражениях. «Енисей» потерпел 21-е поражение, имея в активе 13 побед, и сохранил за собой восьмую строчку в турнирной таблице.