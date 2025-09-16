УНИКС выступит в новом турнире от Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ объявила о старте нового турнира, в котором примут участие европейские клубы. Шесть российских клубов и два зарубежных будут разделены на две группы и проведут матчи в два круга. УНИКС попал в группу к «Зениту», «Уралмашу» и боснийскому клубу «Игокеа». В состав второй группы вошли ЦСКА, «Локомотив-Кубань», «Парма» и сербская «Мега».

По итогам группового этапа по две лучшие команды выйдут в «Финал четырёх». Групповая стадия пройдёт с 7 октября по 26 марта, матчи навылет запланированы на 10-12 апреля.