Ушел из жизни Фаяз Хузин — просветитель и археолог

Академия наук Республики Татарстан сообщила о кончине Фаяза Шариповича Хузина — доктора исторических наук, члена-корреспондента АН РТ, заслуженного деятеля науки Республики Татарстан, главного научного сотрудника отдела средневековой археологии Института археологии имени А.Х. Халикова.

Научная деятельность Ф.Ш. Хузина была посвящена средневековой истории Поволжья. Сфера его исследовательских интересов включала археологию Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства, а также средневековых городов региона и археологического наследия Татарстана. Ученый принимал участие в многочисленных экспедициях, совершил ряд значимых открытий и подготовил несколько поколений учеников. Его научные труды стали неотъемлемой частью отечественной археологической науки.

Значительное место в биографии Фаяза Шариповича занимала просветительская деятельность. Он обладал уникальной способностью доступно и увлекательно излагать сложные вопросы истории, что вызывало живой интерес как у профессионального сообщества, так и у широкой аудитории. Современники характеризовали его как человека большого жизнелюбия, душевной щедрости и искренней преданности своему делу, умевшего объединять вокруг себя людей.

Прощание с Ф.Ш. Хузиным состоится 15 июня в 10:00 в Голубой мечети по адресу: г. Казань, ул. Фатыха Карима, 19/8. Похороны пройдут в селе Карманово Заинского района Республики Татарстан.